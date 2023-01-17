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Borç para kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde borç meselesi yüzünden tartışan şahıslar arasında kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 16:15 - Güncelleme:
Borç para kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
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Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Küçükesat Mahallesi Abay Kunanbay Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Deniz K., yaklaşık 4 ay önce kendisinden 3 bin lira borç para alan ve kendisiyle bir daha irtibat kurmayan Umutcan Ö.'nün günübirlik kiralık bir evde kaldığını öğrendi. Bunun üzerine Deniz K., parasını istemek için Umutcan Ö.'nün bulunduğu eve gitti. İkili arasında çıkan konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında evdeki şahıslardan biri Deniz K.'ya bıçak çekti. Şahsın elinden bıçağı alan Deniz K. evde bulunan Umutcan Ö.'yü, Mert Kan Y.'yi ve Ali Rıza Can K.'ye bıçakla saldırdı. Saldırı sonrası yaralananların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Umutcan Ö. ile Mert Kan Y.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ali Rıza Can K'nin ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Deniz K.'nin ise polis ekipleri tarafından yakalandığı ve Ankara Hastanesindeki tedavisinden sonra Cinayet Büro ekipleri tarafından teslim alındığı öğrenildi.

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