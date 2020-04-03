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Borçka 15 günlük süreyle karantinaya alındı

Artvin'de Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gece yarısı itibariyle 15 günlük süreyle karantinaya alındı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 07:08 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 07:08
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Artvin Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararın ardından, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındı. Uygulama gece yarısı itibariyle başladı. Polis ve Jandarma ekipleri ilçenin giriş çıkışlarına bariyerlerle kapattı.

Polis ekipler ilçe merkezinde dört farklı bölgede uygulama yaparken, aynı zamanda Jandarma ekipleri de Aralık köyünü giriş çıkışlara izin vermedi. Kaymakamlık izni olmayanların ilçeye giriş ve çıkışlar yapamayacağı uygulama öncesi, Borçka kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Belediye Başkanı Ercan Orhan uygulama noktalarını gezerek incelemelerde bulundular.

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