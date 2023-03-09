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Yapılandırma teklifi Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

9 Mart 2023 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
Yapılandırma teklifi Meclis'ten geçti
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Kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı borç yapılandırması paketi Meclis'ten geçti.

Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta başlayacak

Yasayla, 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.

Sürücülerin, alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.

Depremzede esnafa destek

Yasayla, depremzedelere yönelik yeni düzenlemeler de getirildi.

Bölgede temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak. Esnafın tescil, tadil, sicil işlemlerinden ağustos ayına kadar harç talep edilmeyecek.

Çalışanlarına maddi yardımda bulunan işverenler, 50 bin liraya kadar olan kısım için gelir vergisinden muaf tutulacak. Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak.

Depremzede mükellefler yüzde 10'luk ek vergiden muaf tutulacak

Meclis'ten geçen yasayla, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek. Deprem bölgesindeki mükellefler ise ek vergiden muaf tutulacak.

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