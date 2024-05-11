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Borsa dolandırıcılığına operasyon! Yakalanan 36 kişi adliyeye sevk edildi

Borsada yatırım yapacakları vaadiyle müştekiden aldıkları 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avroyu şahsi hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheli adliyeye gönderildi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
Borsa dolandırıcılığına operasyon! Yakalanan 36 kişi adliyeye sevk edildi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran müşteki C.K, kendisini arayan şüphelilerin "Interactive Brokers" isimli şirkette yatırım danışmanlığı yaptıklarını, sağlayacakları danışmanlıkla dünya borsasına hakim olan ve "Forex" adı verilen yatırım olanaklarından istifade edebileceğini söylediklerini, istememesine rağmen şüphelilerin WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla yatırım tavsiyeleri göndererek kendisini bu sistemin içine çektiklerini anlattı.

Sisteme toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avro yatırdığını söyleyen C.K, paraları çekmek istediğinde çeşitli bahanelerle kendisine ödeme yapılmadığını, para gönderdiği şirketlere ilişkin çok sayıda şikayette bulunulduğunu öğrendiğini aktardı.

- SORUŞTURMA BAŞLATILDI

C.K'nin, kendisini yatırım vadiyle dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerden şikayetçi olmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında emniyet birimlerince yapılan çalışmada, C.K'nin yatırım yaptığı "Forex borsası" olan "Interactive Brokers" isimli firmayla ilgili bir internet sitesinde çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımlar yaptığı belirlendi.

C.K'nin gönderdiği paraların takibi yapılarak şirketlerin hesaplarına giden tutarların şirket yetkililerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, akabinde başka kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edilirken ayrıca paraların başka şahıs ve şirketlerin hesaplarına da transfer edildiği anlaşıldı.

- 7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan fiziki ve teknik takiple örgüt kapsamında gerçekleştirilen eylemlere katılan 63 şüpheli ve 14 şirket hesabına ulaşıldı.

Şüphelileri yakalamak üzere, İstanbul'da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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