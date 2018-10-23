Borsa, günü 93.468,99 puandan kapattı

BIST 100 endeksi, güne 601,29 puan ve yüzde 0,64 azalarak 94.080,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.452,66 puan ve yüzde 1,53 değer kaybederek 93.229,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.344,89 puanı, en yüksek 94.442,93 puanı gören endeks, günü yüzde 1,28 azalışla 93.468,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 0,98 ve hizmetler endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.417,86 puan ve yüzde 1,21 azalarak 116.209,73 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 76'sı prim yaptı, 317'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank, Akbank ve bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.232,72 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.232,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,53 değer kazanarak 230 bin 250 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,68'den, bileşik getirisi de yüzde 26,20'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7669 lira, satışta 5,7900 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6441 lira, satışta 5,6667 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1474, sterlin/dolar paritesi 1,2984, dolar/yen paritesi de 112,16 düzeyinde seyrediyor.