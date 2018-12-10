Borsa İstanbul'dan kotasyon ücretleri ile ilgili düzenleme Borsa İstanbul AŞ, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler'den 31 Aralık 2019'a kadar kotasyon ücreti almayacak.