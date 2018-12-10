Borsa İstanbul'dan kotasyon ücretleri ile ilgili düzenleme
Borsa İstanbul AŞ, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler'den 31 Aralık 2019'a kadar kotasyon ücreti almayacak.
- AA
Borsa İstanbul AŞ, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler'den 31 Aralık 2019 tarihine kadar kotasyon ücreti alınmamasına karar verdi.
Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
"Borsamız, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler'den 31 Aralık 2019 tarihine kadar kotasyon ücreti alınmamasına karar vermiştir."
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