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Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

İstanbul'da 'tehdit ve şantaj' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Nihat Özçelik tutuklandı.

AA17 Aralık 2024 Salı 09:43 - Güncelleme:
Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özçelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Özçelik, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Özçelik, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nihat Özçelik'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit ve şantaj" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına alınmıştı.

Özçelik hakkında ayrıca, emniyet görevlilerine rüşvet verdiği ve yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

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