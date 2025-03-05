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Boş arsada 6 aylık cenin bulunmuştu! Yeni gelişme

Güngören'de, boş arsada bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan çift adliyeye sevk edildi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Boş arsada 6 aylık cenin bulunmuştu! Yeni gelişme
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Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta boş arsada oynayan çocukların, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi bulması üzerine yakalanan Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, "çocuk düşürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

- NE OLMUŞTU?

Güngören'de boş arsada oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi bulmuştu.

Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek için inceleme başlatan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına almıştı.

Anne P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü belirlenmişti.

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