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Boş arsada çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir inşaatın yanındaki arsada, bez çanta içinde erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 14:07 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:07
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Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Damla Sokak’ta inşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan boş arsada bez çantanın içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. İnşaatta çalışan bir işçi, boş alana malzeme atığı atmak üzere gittiğinde çanta içerisinde bir bebek cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin yeni doğmuş erkek bebeğe ait olduğunu belirledi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ölü bulunan bebek, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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