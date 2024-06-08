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Boşandığı eşini öldürüp intihar etti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, işine gitmek için evden çıkan eski eşini arabasında tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Boşandığı eşini öldürüp intihar etti
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Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşayan hemşire Saniye Arslan (40), işe gitmek için park halindeki 01 APM 849 plakalı otomobiline bindiği sırada yan koltuğa kendisini takip eden boşandığı eşi İhsan Uğurlu (61) oturdu.

Burada yaşanan tartışmanın ardından Arslan'ı tabancayla başından vuran Uğurlu, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Arslan ve Uğurlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin haber vermesi üzerine durumu fark eden Arslan'ın yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Arslan'ın, ilk eşinden 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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