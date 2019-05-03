Boşandığı eşini yaralayıp intihar girişiminde bulundu

PTT Evleri Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Ümmühan Işık'ın, yaklaşık bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Arif K. sokakta önüne çıktı.

Arif K, Işık'ı tabancayla bacaklarından vurduktan sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ümmühan Işık'ın arkadaşı Cemile Çiftçi, Arif K'nin, boşandığı eşini sürekli rahatsız ettiğini, tartışmalarına müdahale etmek istediklerinde ise kendilerine tepki gösterdiğini öne sürdü.

Bu arada, Işık'ın, boşandığı eşinin kendisine zarar vermesinden korktuğu için zaman zaman 20'li yaşlardaki oğluyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Yaralılardan şüpheli Arif K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.