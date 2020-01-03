Boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

AA 03.01.2020 22:47 - Güncelleme: 03.01.2020 22:47

İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Özlem G, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı, Seydişehir ilçesi Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde ikamet eden Aynur S'nin evine geldi.

Özlem G. eve girerek yanındaki tabancayla Aynur S'ye ateş açtı. Aynur S. boynuna ve ayağına aldığı kurşunlar sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, o sırada evinde bulunan komşusu da seken kurşunlarla elinden yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken Özlem G'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri Özlem G'nin yakalanması için çalışma başlatırken, Aynur S’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.