Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşine bıçakla saldırdı

AA 05 Mart 2020 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:04

Alınan bilgiye göre, Harun K. Çekmeköy Metro İstasyonu çıkışında, boşanma aşamasındaki eşi Melise K'yı (34) bıçakla yüzünden yaraladı. Harun K. kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Melise K. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlı Harun K. ise polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Melise K, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 yıllık evli olduklarını ve bir çocukları bulunduğun söyledi. Boşanma aşamasında olduklarını belirten ve eşinin kendisini tehdit ettiğini öne süren Melise K, "Beni takip etmiş. Metro çıkışında boğazıma bıçak dayadı. Başımı çevirince bıçak yüzüme geldi ve yaralandım. Uzaklaştırma kararı vardı. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Melise K. daha sonra şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.