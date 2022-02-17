İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2022 Perşembe / 16 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6288
  • EURO
    15,5125
  • ALTIN
    826.358
  • BIST100
    2045.86
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı!
Güncel

Boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandı.

IHA17 Şubat 2022 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:15
ABONE OL

Olay, saat 08.30 sıralarında Hacıyusuf Mahallesi 1. Okul Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan

2 çocuk annesi H.B. (41), uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki kocası Hasan B.'yi (51) sokakta görünce kaçmaya başladı. Silahını çıkaran Hasan B., kaçan eşini bacağından vurdu. Olay yerinden aracıyla geçen yakınını durduran yaralı kadın, kaçarak canını kurtardı. Kaçan Hasan B. ise, emniyet güçleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla yakalandı. Bacağından yaralanan H.B., Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hasan B. ise adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.