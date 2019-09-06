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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru aynı silahla intihar etti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Erdoğan ve Özlem S. çifti, sabah saatlerinde oturdukları apartmanın önünde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli polis memuru yanındaki tabancayla eşine ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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