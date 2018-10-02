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Boşanma davası sonrası sopalarla birbirlerine girdiler

Adıyaman Adliyesinde görülen boşanma davası sonrasında iki grup arasında sopalı kavga yaşandı.

  • İHA
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Adıyaman Adliyesinde görülen boşanma davası sonrası her iki tarafın yakınları arasında adliye binası önünde tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi ile taraflar arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polis ekipleri kavgada kullanılmak için getirilen 2 sopaya el koydu. 
 
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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