İSTANBUL 18°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8734
  • EURO
    9,3246
  • ALTIN
    482.207
  • BIST100
    1212.26
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boşanma davasına dakikalar kala eşine dehşeti yaşattı!
Güncel

Boşanma davasına dakikalar kala eşine dehşeti yaşattı!

Kırıkkale'de boşanma davasının olduğu gün adliyeye giden 30 yaşındaki kadın, mahkemeye yarım saat kala eşi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA20 Ekim 2020 Salı 17:05 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:05
ABONE OL

Olay, saat 13.45 sıralarında Kırıkkale Adliyesi’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da eczacı kalfası olarak çalışan M.E. (35), eşi K.E. (30) ile boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında tartışma yaşadı. Burada tartışmanın büyümesiyle M.E., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile M.E.’yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından yaralanan K.E. isimli kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. K.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında adliye polisi tarafından gözaltına alınan M.E., ifadesi alınması üzerine emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.