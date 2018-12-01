MHP Milletvekili Aycan, boşanma haberlerini RTÜK'e şikayet etti

Özellikle toplumun gözü önünde bulunan kişilerle ilgili boşanma haberlerinin güzel bir olay gibi gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Aycan, bu haberlerin aile kurumuna ciddi zarar verdiği ve boşanmaları özendirdiğinden hareketle çözüm bulunması için RTÜK'e bir yazı gönderdi.

Aycan, başvurusunda ailenin toplumun temeli, geleceği olduğunu, toplumun geleceği için aile kurulmasını teşvik etmek, aile bağlarını artırmak gerektiğini belirtti.

Sağlıklı ilişkilerin yaşandığı toplumda sağlıklı çocuklar, sağlıklı nesiller yetişeceğine işaret eden Aycan, bu nedenle bir taraftan ailenin kurulmasını teşvik etmek gerekirken diğer taraftan da aile içi ilişkileri geliştirmek, aile içi bağları güçlendirmek ve aile yapısını sürdürmek gerektiğini vurguladı.

Aycan, günümüzde aile kurulması teşvik edilirken aksine boşanmaların hızla arttığının gözlendiğine değinerek, evlenme sayısının TÜİK verilerine göre yüzde 4,2 azaldığı, boşanma sayısının ise yüzde 1,8 artarak 2017'de 128 bin 400'e ulaştığını, bu durumun başlı başına vahim bir tablo olduğunu kaydetti.

Boşanmaların artması karşısında bir şey yapmak gerektiğini vurgulayan Aycan, "Elbette aile olmayı ortadan kaldıran birlikte yaşamayı imkansız hale getiren durumlar karşısında yapılacaklar kısıtlıdır. Fakat bu boşanmaların hızlarının nedenleri, hatta önemli bir kısmının nedenleri, aslında boşanmaları, aile birliğini bozmayı gerektirmeyecek, telafi edilebilecek veya düzeltilebilecek konulardır." dedi.

- "Ortada çocuk varsa boşanma hiçbir şeyi çözmemekte"

Sefer Aycan, çocuklu çiftlerin boşanmasının sorun yarattığına değinerek, RTÜK'e başvurusunda şu görüşlere yer verdi:

"Ortada çocuk varsa boşanma hiçbir şeyi çözmemekte ve yeni sorunlara sebep olmaktadır. Özellikle toplumun gözü önünde bulunan kişilerle ilgili boşanma haberlerinin güzel bir olay gibi gösterilmesi, aile müessesesine ciddi zararlar vermekte ve boşanmaları özendirmektedir. Bu nedenlerle Türk toplumunun en önemli müessesesi olan aile bütünlüğünün korunması adına son günlerde yazılı ve görsel medyada yer alan boşanma haberlerinin özendirici şekilde sunulmamasına yönelik çalışma yapılmasını temenni ederim."