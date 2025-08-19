Boşanma sürecindeki eşini öldüren katilin, kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini katleden caninin daha önceden de eşini ayaklarından vurduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'da eşini katleden caninin daha önce de eşini ayaklarından vurduğu öğrenildi.

Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta dün boşanma aşamasındaki eşi Kemal Demir (29) tarafından takside uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nazlı Demir'in (24), geçtiğimiz aylarda da kocası tarafından silahla ayağından vurularak yaralandığı ve fizik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kemal Demir, eşine saldırı sonrası intihar etmişti. Saldırı sırasında ticari taksi şoförü İ.Y. de yaralanmıştı.