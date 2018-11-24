Boşanmak isteyen eşe infaz
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan aile içi vahşet kan dondurdu. Kendisinden boşanmak isteyen 20 yaşındaki Emine Dikbaş’ı çocukları uyurken öldüren Çetin Dikbaş (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Önceki gece İstanbul’da bir fabrikada işçi olarak çalışırken, 15 gün önce işi bırakıp evine dönen Çetin Dikbaş ile eşi Emine Dikbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin Dikbaş, evdeki pompalı tüfeği alıp, kendisinden boşanmak isteyen 3 çocuğunun annesi Emine Dikbaş’a ateş etti.
Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının öldüğünü belirledi.
ÇOCUĞU KANSER HASTASI
Evde bulunan Çetin Dikbaş gözaltına alınırken, olay sırasında uyuduğu belirtilen, biri kanser tedavisi gören 3 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. İfadesi alınan Çetin Dikbaş jandarma üniforması giydirilerek adliyeye getirildi. Çetin Dikbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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