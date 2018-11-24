Boşanmak isteyen eşe infaz

Önceki gece İstanbul’da bir fabrikada işçi olarak çalışırken, 15 gün önce işi bırakıp evine dönen Çetin Dikbaş ile eşi Emine Dikbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin Dikbaş, evdeki pompalı tüfeği alıp, kendisinden boşanmak isteyen 3 çocuğunun annesi Emine Dikbaş’a ateş etti.

Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının öldüğünü belirledi.

ÇOCUĞU KANSER HASTASI

Evde bulunan Çetin Dikbaş gözaltına alınırken, olay sırasında uyuduğu belirtilen, biri kanser tedavisi gören 3 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. İfadesi alınan Çetin Dikbaş jandarma üniforması giydirilerek adliyeye getirildi. Çetin Dikbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.