Bosna Hersek ile Türk polisi arasındaki iş birliği devam edecek

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 17:54 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 17:54

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke polis teşkilatları arasında kurulacak eğitim iş birliği ve kursların ele alındığı ifade edilerek, Bosna Hersek ve Türk polisi arasındaki iş birliğinin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 10. Uluslararası Polis Akademileri Birliği (Interpa) Konferansına Bosna Hersek'in de davet edildiği aktarıldı.

Vejo da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında her zaman iş birliğinden yana olduğunu söyledi.