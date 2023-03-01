Bosna Hersek konsey üyesi Komsic: Bosna Hersek, her şeye rağmen hayatta kaldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve konseyin Boşnak üyesi Denis Becirovic'in ev sahipliği yaptığı, başkent Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen resepsiyona, Yüksek Temsilci Christian Schmidt, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Komsic burada yaptığı açıklamada, "İlk olarak Bosna Hersekli arama kurtarma ekiplerini selamlamak istiyorum. Onlar, Türkiye'deki deprem felaketindeki talihsiz halka, insanlıkları, fedakarlıkları ve yürekleriyle kurtuluş elini uzattılar. Bosna Hersek sizlerle gurur duyuyor. Hepimiz Türkiye'yi etkileyen depremde, Türk halkıyla dayanışma gösterdik ama olay yerine giden sizler işin en zor kısmını yaptınız. Kalbimin derinliklerinden, teşekkür ederim." diye konuştu.

"BOSNA HERSEK, HER ŞEYE RAĞMEN HAYATTA KALDI"

Ülkesinin 31 yıl önce düzenlenen referandumla bağımsızlık kazandığına işaret eden Komsic, "Bosna Hersek'in bağımsızlığına ve varlığına karşı çıkanlar, uluslararası alanda tanınan bir devlet olan Bosna Hersek'e yönelik silahlı saldırılarla bile hedeflerine ulaşamadılar. Bosna Hersek, her şeye ve hatta krizlere rağmen hayatta kaldı." dedi.

Komsic, ülkesindeki silahlı saldırıların Dayton Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdiğini ancak siyasi anlamda mücadelenin hala devam ettiğini söyledi.

Ülkesinin kabul edilemez bir dış müdahaleyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Komsic, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek vatandaşlarının çoğu, ülkeye yönelik bu tür muameleleri memnuniyetsizlikle karşılamaktadır. Bu tür siyasi faaliyetler kendisini bir gün muhakkak 'tarih mahkemesinin' önünde bulacaktır. Ne yazık ki, bazen Bosna Hersek'te yaşananlar, savaşta yaşadığımız acımasız ve kanlı olayların 'cilalanmış, uydurma bir tekrarı' gibi görünüyor."

Komsic, ülkesinin bağımsızlık yolundaki adımlarına, sadece kendini Bosna Hersek'le özdeşleştirenlerin katkı sağladığını ve bu özdeşleştirmenin dışında kalanların ülkesine saldırdığını kaydetti.

"EGEMENLİĞİMİZE SAYGI DUYMUYORLAR"

Becirovic de büyük devlet aktörlerinin ülkesinin var olma hakkını elinden almaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Tarihimizi, edebiyatımızı çalmaya ve yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Devlet egemenliğimize saygı duymuyorlar. Etnik ve dilsel kimliğimizi inkar ediyor, dini kimlik hakkımızı kötüye kullanıyorlar. Bosna Hersek'in spor, bilim ve diğer pek çok alandaki yeteneklerini çalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Becirovic, konuşmasının sonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileyerek, ülkesinin iki ülkeyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Ülkesinin her zaman barışı savunduğunun altını çizen Becirovic, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve halkına da dayanışma mesajı göndermek istediğini belirtti.

1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu RS'de ise milli bayram olarak kabul edilmiyor.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Ülke genelinde yapılan ve Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma yüzde 63,6 katılım olmuş, yüzde 99,7 bağımsızlık için "Evet" oyu kullanılmıştı.

Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.