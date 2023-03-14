İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2023 Salı / 22 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9766
  • EURO
    20,3735
  • ALTIN
    1162.71
  • BIST100
    5207.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bosna Hersek polisinden depremzede çocuklara oyuncak yardımı
Güncel

Bosna Hersek polisinden depremzede çocuklara oyuncak yardımı

Bosna Hersek Polis Teşkilatı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak yardımında bulundu.

AA14 Mart 2023 Salı 20:37 - Güncelleme:
Bosna Hersek polisinden depremzede çocuklara oyuncak yardımı
ABONE OL

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Polis Teşkilatı Genel Müdürü Mirsad Vilic ve beraberindeki heyeti büyükelçilik binasında karşıladı.

Vilic, kurumu tarafından toplanan oyuncakların bulunduğu kutuları Büyükelçiliğe teslim etti.

Girgin, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek vatandaşlarına ve Polis Teşkilatına yaptıkları yardımlar için teşekkür etti.

Vilic de Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzalayarak, Bosna Hersek ve Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu, her zaman iyi ve kötü günde beraber olacaklarını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.