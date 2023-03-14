Bosna Hersek polisinden depremzede çocuklara oyuncak yardımı

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Polis Teşkilatı Genel Müdürü Mirsad Vilic ve beraberindeki heyeti büyükelçilik binasında karşıladı.

Vilic, kurumu tarafından toplanan oyuncakların bulunduğu kutuları Büyükelçiliğe teslim etti.

Girgin, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek vatandaşlarına ve Polis Teşkilatına yaptıkları yardımlar için teşekkür etti.

Vilic de Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzalayarak, Bosna Hersek ve Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu, her zaman iyi ve kötü günde beraber olacaklarını ifade etti.