''Bosna Hersek'in En Başarılı Yabancı Yatırımı'' ödülü Ziraat Bankasına verildi

Bosna Hersek'te 25 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı (FIPA) tarafından geleneksel olarak verilen "Bosna Hersek'in En Başarılı Yabancı Yatırımı" ödülüne layık görüldü.

Başkent Saraybosna'da düzenlenen ödül töreninde Bosna Hersek'te 2022'nin en başarılı 14 firmasına ödül takdim edilirken, ülkede uzun yıllardır önemli işlere imza atan Ziraat Bankası da bu listede yer aldı.

FIPA Müdürü Milica Markovic, söz konusu firmaların Bosna Hersek'e bu yıl içerisinde 250 milyon avro yatırım yaptığına dikkati çekerek bu firmalarda 3 bin 825 kişinin de istihdam edildiğini söyledi.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Zdravko Marinkovic de katılımcılarla Bosna Hersek'e gelecek dönemde de yatırım yapılması için neler yapılabileceğini görüştüğünü belirtti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, doğrudan yabancı yatırımlarda Türkiye'nin önemli konumda olduğunu ifade ederek bunlardan biri olan Türk Hava Yollarının da Bosna Hersek'te en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında 2021'de revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması'nın oldukça kapsamlı olduğunu belirten Girgin, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin de bölge için son derece önemli olduğunu söyledi.

Ziraat Bankası Bosna Hersek Genel Müdürü Bülent Suer, Ziraat Bankasının Bosna Hersek'teki ilk yabancı sermayeli banka olduğuna işaret ederek ülke genelindeki 32 şubeyle hizmet verdiklerini, yakın zamanda 3 yeni şube açmayı planladıklarını ifade etti.

Banka olarak yeni iş yerlerinin açılmasına olanak sağlayan projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Suer, bugünkü ödülün kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ziraat Bankasının enerji yatırımında destek verdiği Temax firmasının temsilcisi Tamer Cankurtaranoğlu da güneş panelleriyle Bosna Hersek'teki ilk enerji yatırımlarını yaptıklarını belirterek "Bundan sonra bu yatırımlara devam edeceğiz." dedi.

