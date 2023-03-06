Bosna Hersek'te depremzede çocuklar için oyuncaklar toplandı

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu tarafından "çocukların yüreğinden çocuklara" kampanyası kapsamında ülkenin birçok bölgesinden öğrencilerin katkısıyla toplanan oyuncakları taşıyan 8 tır Türkiye'ye uğurlandı.

EMMAUS açıklamasında, 9 Mart'ta Türkiye'de olması beklenen tırlarda, gıda ve hijyen ürünleri ve ısıtıcıların da olduğu belirtildi.

BOSNA HERSEKLİ KATOLİK CEMAATİ DEPREMZEDELER İÇİN 120 BİN AVRO TOPLADI

Bosna Hersek'teki Katolik cemaatinin Türkiye ve Suriye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlattığı yardım kampanyasında 120 bin avro para toplandı.

Katolik cemaatinden yapılan yazılı açıklamada,19 Şubat'ta başlatılan yardım kampanyasının 5 Mart'ta sona erdiği ve söz konusu tutarın ülkede cemaate bağlı kiliselerdeki pazar ayinlerinde açılan yardım kutularında toplandığı belirtildi.

Açılamada ayrıca, pazar ayinlerinde depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildiği bildirildi.