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Bosna Hersek'te ''Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya'' anlatıldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde 'Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya' konulu konferans düzenledi.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 20:48 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 20:48
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Mostar'da faaliyet gösteren YEE tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, lokum ve kolonyanın geçmişten bugüne serüvenini dinleyicilerle paylaştı.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün ile Türk ve yerel kurumların yetkilileri ile çok sayıda Bosna Herseklinin katıldığı konferansa katılım yoğun oldu.

Kartallıoğlu, burada yaptığı konuşmada, lokumun Bosna Hersek ve Türkiye'nin ortak mirası olduğunu ifade ederek, Boşnaklar arasında lokumun Osmanlı'daki "rahat lokum" ismini korumasının da önemli olduğunu söyledi.

Konferansın ardından katılımcılar farklı aromalı lokumları tatma ve değişik kokular içeren kolonyaları deneme imkanı buldu.

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