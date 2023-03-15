Bosna Hersek'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına konser verildi

Saraybosna Gençlik Merkezi'nde, Lola, Proleter ve Bascarsija isimli kültür ve sanat derneklerinin, insani yardım kuruluşu Pomozi.ba işbirliğinde düzenlediği konserden elde edilen gelir, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kullanılacak.

Aralarında folklor ekipleri, müzisyenler, koro ekipleri ve balerinlerin bulunduğu 200'den fazla sanatçı sahneye çıkarak konsere katkı sağladı.

Proleter Derneği Sekreteri Sulejman Skenderagic, burada yaptığı açıklamada, "Kültür ve sanat derneklerimizin katkısının olacağını bildiğimiz için bu konseri düzenledik. Depremzedelerin yardımlarımıza ihtiyaçları var. Burada bulunan herkes ellerinden geldiğince bağışta bulunacak. Her katılımcı yanında getirdiği bir oyuncağı da (depremzede çocuklara) bağışlayacak." ifadelerini kullandı.

İzleyicilerden Zulejha Nalic, konsere depremzedelere yardımda bulunabilmek için katıldığını kaydederken, diğer bir izleyici Raba Sukurica da Karadağ'dan Saraybosna'ya bir ziyaret için geldiğini ve bu vesileyle yardımda bulunabilmek adına konsere katıldığını söyledi.