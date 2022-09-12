Bosna Hersek'teki ''Uluslararası Belgesel Film Festivali'' TRT imzası

Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale katılan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ve festivalin jürilerinden TRT World'de yönetmen olarak görev alan Ensar Altay, TRT'nin AJB DOC'a verdiği önemi AA muhabiri ile paylaştı.

TRT'nin film festivallerine verdiği önemin altını çizen Güven, "TRT olarak, birçok festivalde yer alıyoruz. Festivallerin hem yarışma bölümünde hem de proje geliştirme bölümlerinde bulunuyoruz. Festivallerin 'Work in Progress' kısımlarını önemsiyoruz çünkü bu kısımlar, projelerin ilk defa 'network' ile tanıştığı ve geliştirildiği ve geliştirilirken de ortak yapımcı, yeni fonların bulunabildiği kısımlar. Bu kısımlara çok önem verdiğimiz için Al Jazeera Balkanlar'ın daveti üzerine geldik." diye konuştu.

Güven, "Bu festival, 5. defa düzenleniyor ama çok profesyonel bir sistem var ve açılış harikaydı. Burada endüstriye dair çok etkili insanlar var. Al Jazeera Balkanlar belgesel kısmıyla, bu festivalle bundan sonra belki dünyada birçok yerde yayınlanacak içeriklerinde temelini atmış oluyorlar." dedi.

- "TRT OLARAK, POTANSİYEL İŞ BİRLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZ PROJELERE BAKIYORUZ"

Festivalden memnun kaldıklarına ve alandaki atmosferin çok güzel olduğuna dikkati çeken Güven, "TRT olarak, potansiyel iş birliği yapabileceğimiz projelere bakıyoruz. Bir belgesel ya da sinema filmi, proje geliştirme aşamasında bir partner ya da fon bulduğu zaman veya yeni isimlerle tanıştığı zaman daha güçlü olarak çekime giriyor. Kısmi olarak başarı bu şekilde sağlanıyor ve bunu önemsediğimiz için buradayız." ifadelerini kullandı.



TRT'nin organize ettiği Belgesel Günleri'ne değinen Güven şöyle devam etti:

"TRT Belgesel Günleri, her yıl haziranda, başvurularsa yıl sonuna doğru başlıyor. Bölgesel işlerin geldiği bir belgesel platformu. Bu sebeple gelecek yıl Al Jazeera Balkanlar'dan davet edilecek kişilerin orada ağırlanıp etkileşim sağlanmasının her iki kanal için de faydalı olacağını düşünüyoruz."

Güven, "TRT olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok festivalle iş birliği yapıyoruz, ödüller veriyoruz ve temsiller sağlıyoruz. Saraybosna Film Festivali gibi, Afrika'da, Çekya'da ve birçok ülkede yer edinmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- ENSAR ALTAY, BU YILKİ FESTİVALİN TEK TÜRK JÜRİSİ

TRT World'de yönetmen olarak görev alan ve bu yılki festivalin tek Türk jürisi Ensar Altay, festivali 5 yıldır çok yakından takip ettiğini kaydederek "Yıldan yıla bir festivalin uluslararası etki uyandıracak güce nasıl sahip olabileceğine bizzat kendim şahit oldum. Hayranlıkla takip ediyorum." dedi.

Altay, "(AJB DOC'in) Gerek film seçkisiyle gerek 'Endüstri Günleri' ile özellikle Avrupa'daki belgeselcilerin dört gözle beklediği ve odaklandığı çok prestijli bir festival haline dönüşmüş olması beni de çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene jüri üyesi olması için kendisine gönderilen daveti seve seve kabul ettiğini belirten Altay, "Gönüllü olarak gelip çalışmam için çağırsalardı bile gelip çalışabileceğim kadar önemsediğim bir belgesel festivali." diye konuştu.

Altay, Bosna Hersek'i çok sevdiğini, Saraybosna'nın doğu ve batının birleştiği bir kültür şehri olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.