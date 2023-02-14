Bosna Hersek'ten bir arama kurtarma ekibi daha Türkiye'ye geliyor

Bosna Hersek Federasyonu Hükümetince yapılan yazılı açıklamaya göre, Federasyon Arama Kurtarma Dairesi'nden bir ekip, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etti.

Nitelikli 10 kişiden oluşan ekibin, gerekli teçhizat ve modern elektronik cihazlarla yola çıktığı ifade edilen açıklamada, ekibin bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarını önemli ölçüde hızlandıracağına inanıldığına yer verildi.

Bosna Hersek'ten Türkiye'deki deprem bölgelerine şimdiye kadar 192 kişilik arama kurtarma ekibi gitmişti.