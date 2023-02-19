Bosnalı arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü

Ülkelerine dönen arama kurtarma ekipleri, Saraybosna'da Vijecnica Kütüphanesi önündeki alanda aile bireyleri tarafından gözyaşı ve alkışlarla karşılandı.

Daha sonra Saraybosna'nın Azici bölgesine giden ekip, burada Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından tebrik edildi.

Novalic, "Sizi on günden fazla süre önce (Türkiye'ye) uğurladık. Zor bir yol olduğunu hem siz hem de biz biliyorduk. Görevin ne kadar zor olduğunu ne siz ne de biz tahmin edebiliyorduk. Aranızda orada gördüğünüz sahneleri ömür boyu unutamayacaklar var." dedi.

Büyükelçi Girgin de "Deprem sabahı bizi arayıp, 'Ne ihtiyacınız varsa elimizden geleni yapmaya hazırız.' diyen Sayın Başbakan Fadil Novalic'e teşekkür etmek istiyorum. Devletimiz ve milletimiz adına, arama kurtarma ekibi personeline, dostlukları, insanlıkları ve fedakarlıkları için tek tek çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kurtardığınız her can bir insanlığa bedel." ifadesini kullanan Büyükelçi Girgin, "Çok büyük bir iş yaptınız." değerlendirmesinde bulundu.

GSS FBİH'ten Dzenadin Veladzic, "Yerine layıkıyla getirdiğimiz bir arama kurtarma görevinden döndük. En önemlisi ekibimizin tamamı sağlıklı. (Türkiye'de) Bize verilen bütün görevleri maksimum seviyede yerine getirdik. Türkiye'ye gittiğim ekip arkadaşlarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

FUCZ'den Adil Ferhatovic de Türkiye'de bulundukları süre boyunca Türk halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalıştıklarını kaydetti.