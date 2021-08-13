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BOTAŞ ait boru hattı patladı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre olay yerine yakın tarlada çalışan iş makinasının kazı yaptığı sırada BOTAŞ'a ait petrol borusu patladı.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 13:55 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:55
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı.

Şanlıurfa - Siverek kara yolunun 15. kilometresinde Karasu Mahallesi yakınlarında bir mısır tarlasından geçen Batman Dörtyol BOTAŞ petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Boru hattından geçen ham petrol yaklaşık 10 metre yüksekliği fışkırdı. Tarlada çalışan çiftçiler, jandarma, itfaiye ve BOTAŞ ekiplerine durumu bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yangın olasılığına karşı çevrede önlem aldı. Ham petrolün yayıldığı yaklaşık 20 dönüm ekili alanda güvenlik çemberi oluşturuldu.

Tarlada çalışan çiftçi Aziz Gülbeden, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerine yakın bir bölgede iş makinesi gördüklerini savundu.

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