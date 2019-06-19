Botaş terminalinde restoran yangını

Sabah saatlerinde, Dörtyol Botaş terminalinin yazlık restoranı olan Portofino'da, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Botaş terminalinin yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.