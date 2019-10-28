Botta fenalaşan düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerleyen grubu durdurdu.

Botta fenalaşarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki gencin cesedi ile 39 düzensiz göçmen, Küçükkuyu Mahallesi'ndeki sahil güvenlik rıhtımına getirildi.

Diğer kişiler arasında yakını ya da tanıdığının bulunmadığı, bota hasta ve bitkin halde bindiği öğrenilen gencin cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında yakalanan bu bottaki 39 kişi dahil Afganistan uyruklu 168 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.