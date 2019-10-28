21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7317
  • 6,3567
  • 276.691
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Botta fenalaşan düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmen ile bir gencin cesedi kıyıya getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerleyen grubu durdurdu.

Botta fenalaşarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki gencin cesedi ile 39 düzensiz göçmen, Küçükkuyu Mahallesi'ndeki sahil güvenlik rıhtımına getirildi.

Diğer kişiler arasında yakını ya da tanıdığının bulunmadığı, bota hasta ve bitkin halde bindiği öğrenilen gencin cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında yakalanan bu bottaki 39 kişi dahil Afganistan uyruklu 168 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Havadan görüntülendi... İşte Bağdadinin öldürüldüğü yer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Türklerin yiğit duruşu milyonlarca insana ilham verdi"

'Türklerin yiğit duruşu milyonlarca insana ilham verdi'

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Mutfak duvarında asılıyken bulundu, rekor fiyata satıldı

Mutfak duvarında asılıyken bulundu, rekor fiyata satıldı

Mahkeme FETÖ elebaşının yeğeni için kararını verdi

Mahkeme FETÖ elebaşının yeğeni için kararını verdi

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

MHP’li Başkan işe geç gelen işçi ve memurları belediyeye almadı!

MHP’li Başkan işe geç gelen işçi ve memurları belediyeye almadı!
 

POPÜLER HABERLER

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Mucize insanlar! Kıl payı...

Mucize insanlar! Kıl payı...

Bu festival bildiğiniz gibi değil! Ölüler Günü...

Bu festival bildiğiniz gibi değil! Ölüler Günü...

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA