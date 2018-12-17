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Boya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'nde bir boya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın atölyede hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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