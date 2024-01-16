İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1283
  • EURO
    32,8526
  • ALTIN
    1976.91
  • BIST100
    8034.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Boydak'a ''azmettirme'' suçundan 10 ay hapis

Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, 'bankacılık kanununa muhalefet' ve 'azmettirme' suçundan verilen 10'ar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

AA16 Ocak 2024 Salı 11:35 - Güncelleme:
Boydak'a ''azmettirme'' suçundan 10 ay hapis
ABONE OL

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık avukatları ile müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı avukatı hazır bulundu. Sanıklar Mustafa Boydak, S.B, M.B. ve H.M.A. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki önceki mütalaasını yineleyerek sanıkların "5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet" ve "azmettirme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları ise esasa ilişkin savunmalarında, suçlamaları reddederek müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Boydak'a "azmettirme", diğer 3 sanığa ise "5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezası verdi.

Heyet, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

- OLAY

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, Mustafa Boydak'ın talimatıyla 2013'te bankada bulunan 2 milyon 698 bin liranın, 11 ayrı kişinin hesabına kısa süre içerisinde bankacılık kanununa aykırı şekilde havale edildiği tespit edilmişti.

Boydak ile banka müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında "azmettirme" ve "5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet" suçundan dava açılmıştı.

  • Boydak Holding
  • hapis
  • Mustafa Boydak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.