Boykota katılmayan CHP'den soykırımcı İsrail ile ''kardeşlik protokolü''

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

İŞGALCİ İSRAİL'DEN GAZZE'DE SİVİL SOYKIRIMI!

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

CHP'NİN BELEDİYELERİ BOYKOTA KATILMADI

Türkiye tek yürek olup İsrail destekçilerine karşı boykot uygularken CHP'li belediyeler ise üç maymunu oynadı. Cumhur İttifakı'na ait belediyeler boykota destek verirken CHP'ye ait hiç bir belediyenin bu kampanyaya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

TERÖRÜN SİYASİ AYAĞIYLA İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETTİ

Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kalırken il il, ilçe ilçe CHP - DEM hattındaki bölücü ittifaka şahitlik ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL HAMAS'IN DİRENİŞİNE "TERÖR" DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İşgalci İsrail'in zulmüne karşı direnen Hamas hakkında yaptığı açıklamalarla yeni skandallara imza atıyor. İşgalci İsrail'in saldırılarını meşrulaştıran Özgür Özel, 'Hamas'ın yaptığı terörist saldırılardan sonra, İsrail'in yaptığı, verdiği orantısız cevap' dedi.

GERÇEKLER GÜNYÜZÜNDE

Gazeteci Murat Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'li belediyelerin işgalci İsrail ile devam ettirdiği kardeş kent protokollerini günyüzüne çıkardı.

TERÖRLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN CHP BİR BAŞKA TERÖRE EL VERİYOR

Habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Aşkelon Belediyesi, Edirne Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Bat Yam Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ile Petah Tikva kardeşlik protokolünü sürdürüyor.