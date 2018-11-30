Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anne ve babasından şiddet gören 2 yaşındaki bebek koruma altına alındı

Mardin’de anne ve babası tarafından ağır şiddet uygulandığı ileri sürülen 2 yaşındaki kız çocuğu hastanelik oldu. Anne ve baba tutuklanırken, kız çocuğu koruma altına alındı.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Devlet Hastanesine getirilen 2016 doğumlu B.B.’nin vücudunda darp izlerini fark eden doktorlar, yaptıkları incelemede çocuğun ağır şiddete maruz kaldığını belirledi. Doktorların durumu bildirmesi üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 
 
İnceleme çerçevesinde B.B.’nin annesi Zeynep ve babası Nurettin B. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar, çocuklarının engelli olduğunu ve söylenen hiçbir şeyi anlamadığını iddia ederek, kendisine şiddet uygulamadıklarını savundu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız çocuğu ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA