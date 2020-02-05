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Sözcü'nün yalan haberine cevap: Böyle bir ihaleye çıkılmamıştır, yasal yollara başvuracağız

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sözcü gazetesinin '455 Milyonluk İhale Skandalı' başlıklı haberindeki iddialara yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Yapılan açıklamada, 'Belediyemiz tarafından 455 milyon TL'lik raylı sistem ihalesi hiçbir zaman yapılmamıştır. Habere kaynak olarak gösterilen Sayıştay raporlarında da böyle bir ifade bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.

star.com.tr05.02.2020  09:31 - Güncelleme: 05.02.2020  09:36

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Göktürk, 'Şanlıurfa Belediyesi tarafından yapımına karar verilen 455 milyon liralık şehir içi raylı toplu ulaşım ihalesinde, danışmanlık firmasının hem fiyatı belirlediğini hem de tek firmayı ihaleye çağırdığını ileri sürdü.

Sözcü'nün iddialarına yazılı açıklamayla cevap veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, haberin tamamen gerçekten uzak olduğunu, böyle bir ihalenin yapılmadığını ve söz konusu Sayıştay raporlarında da böyle bir ifadenin yer almadığını belirtti.

GEREKLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK

Basın açıklamasında, '...Kaldı ki şehrimizde raylı sistem yoktur. Ayrıca ilimizde raylı sistem inşaatı da işletmesi de bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verilirken, Sözcü'nün asılsız haberi ile ilgili gerekli yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

İşte o açıklama...

Bugünkü (4 Şubat Salı) Sözcü gazetesinde “455 Milyonluk İhale Skandalı” başlığıyla yayımlanan ve tamamıyla gerçekten uzak olan haber ile ilgili Büyükşehir Belediyemizce açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Haberde yer aldığı gibi Büyükşehir Belediyemiz tarafından 455 milyon TL'lik raylı sistem ihalesi hiçbir zaman yapılmamıştır. Habere kaynak olarak gösterilen Sayıştay raporlarında da böyle bir ifade bulunmamaktadır. Kaldı ki şehrimizde raylı sistem yoktur. Ayrıca ilimizde raylı sistem inşaatı da işletmesi de bulunmamaktadır. Belediyemizce de böyle bir ihaleye çıkılmamıştır.

Belediyemizi kamuoyunda yıpratmayı amaçlayan ve bu doğrultuda maksatlı habere yer veren Sözcü Gazetesi ile ilgili gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirir; kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

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