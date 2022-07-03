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Böyle duyurdular: Akdeniz gaz platformunu hedef alan İHA'lar vuruldu

İsrail, İran destekli Hizbullah'a ait Akdeniz gaz platformunu hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) dün imha edildiğini açıkladı.

IHA3 Temmuz 2022 Pazar 11:54 - Güncelleme:
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İsrail, dün İran destekli Hizbullah'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı. İHA'ların İsrail'in Akdeniz'de kurduğu gaz platformunu hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İHA'ların erken tespit edildiği böylece bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

İsrail'in geçici Başbakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, "Gazze'den Tahran'a, Lübnan'dan Suriye'ye bizim sonumuzu bekleyen herkese şunu söylüyorum; bizi test etmeyin. İsrail gücünü her tehdide, her düşmana karşı kullanmayı biliyor" dedi.

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