Böyle görüntülendiler: Silahlı teröristler sınırda dolaşmayı sürdürüyor

Ancak, bu konuda geri adım atmayan Türkiye, operasyon kararlılığını ortaya koyunca ABD´li askeri heyet, 5-7 Ağustos tarihlerinde Ankara´ya geldi ve Milli Savunma Bakanlığı´nda iki ülke heyetleri arasında görüşmeler yapıldı. Toplantılar sonunda iki ülke tarafından Suriye´nin kuzeyine güvenli bölge kurulması ve buranın Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi mutabakatına varıldı.

Yapılan görüşmeler ve varılan mutabakatın ardından ABD´li askerlerden oluşan heyet 12 Ağustos´ta Şanlıurfa´ya geldi. Suriye sınırındaki Akçakale´de yapılan incelemeler sonrası iki ülke askerleri tarafından Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İki ülkenin generallerinden oluşan askeri heyetinin alt yapı çalışmalarını tamamladığı merkez tam kapasiteyle çalışmaya başladı ve ilk etapta havadan helikopter ile ortak uçuş yapıldı.

Aynı zamanda Türkiye´ye ait insansız hava araçlarının görüntüler almaya başladığı Suriye´nin kuzeyindeki bölgede Türk ve ABD helikopterleri tarafından bugüne kadar 3 kez ortak uçuş yapıldı. Keşif ve gözetleme yapılan hava devriyesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki ülke askerleri tarafından karadan ortak devriyenin Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından sınır hattına askeri araç sevkiyatının sürdüğü, sınır hattındaki Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan Suriye´nin Telabyad kentinde ise teröristlerin faaliyetlerini ayrı şekilde sürdürdüğü görüldü.