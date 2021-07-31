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Böyle seslendi: Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem

Azerbaycan'da bir televizyon kanalının sunucusu Lale Azertaş, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden Türk halkına destek mesajı yolladı. Azertaş'ın konuşması iki millet arasındaki kardeşliği bir kez daha dünyanın gözleri önüne serdi. Azertaş, 'Türkiye bizim için yoldaştır. Dostunu yarı yolda koymayandır. Bir de en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman yanındayım dediğin Can Azerbaycan yanındadır Türkiye'm.' ifadelerini kullandı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:43 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:43
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Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketi sürerken dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan hem maddi hem manevi destek geldi.

Azerbaycan'da bir televizyon kanalında haber spikeri olan Lale Azertaş, Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili yüreklere dokunan bir konuşma gerçekleştirdi, söyledikleri büyük takdir topladı.

"SEN GÜÇLÜ VE MAĞLUP EDİLMEZSİN TÜRKİYEM"

Azertaş, 'Türkiye bizim evimizdir. Evimiz yanıyor. Biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Adamları adamlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ama bizden olmayanlar var ve bizden olmayan biri bize bunları yaşatıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiyem. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem.' ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİZİZ"

Spiker Lale Azertaş, Türkiye'ye gönderilecek desteğin haberini sunarken şu sözleri kaydetti:

"Bizim canımız yanıyor. Türkiye bizim evimizdir, evimiz yanıyor. Ve biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Ruhumuzun ne kadar yandığını hissediyorum. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum, Türkiye bizim evimizdir. Türkiye biziz. Bakın benim. Bakın sizsiniz.

"BİZDEN OLMAYANLAR VAR"

Ama bizden olmayanlar var. Ve bizden olmayan biri bu acıyı bize yaşatmayı reva biliyor. Bazı durumlarda ağaçlarda başlayan yangınların sebebi tabiat olayı veya iklim durumları ile bağlı olmuyor. Bu tür yangınlarda insan faktörü de var. Mutlak ki var.

"CAN AZERBAYCAN YANINDADIR TÜRKİYEM"

Türkiye bizim için yoldaştır. Dostunu yarı yolda koymayandır. Bir de en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman yanındayım dediğin Can Azerbaycan yanındadır Türkiyem.

"SEN GÜÇLÜ VE MAĞLUP EDİLMEZSİN TÜRKİYEM

Canımız yandığı gibi can da yakarız. Yalnızca gönderilen helikopterleri demiyorum. Burada herkesin kalbi orada atıyor.

Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiyem. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem."

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