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Aniden gökyüzünde belirdi! Görenler hayrete düştü

Tokat'ta öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka şaşkınlığa neden oldu.

IHA25 Nisan 2020 Cumartesi 13:29 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:29
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Tokat’ta kent genelinden görülen ilginç doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan, gökuşağını andıran halka şaşkınlığa neden oldu. Ahmet Karakaya isimli vatandaş bu doğa olayı ile ilk kez karşılaştığını belirterek, “Hayatımda daha ilk kez gördüm böyle. Ay tutulması, güneş tutulması gördüm ama bunu ilk kez görüyorum. Enteresan çok enteresan. Gökyüzü mavi, dairenin içerisi siyah meyal. İnşallah hayra yol açar” şeklinde konuştu. Enteresan olay yarım saat içerisinde son buldu.

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