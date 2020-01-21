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Güncel

Boynundan vuruldu, gazetecilere 'Ölmedi, diye yazın' dedi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Ogün Bekar (24), tartıştığı akaryakıt istasyonu çalışanı Fadıl Ö. tarafından tabancayla boynundan vurularak, yaraladı. Hastaneye kaldırılan Bekar, görüntü çeken basın mensuplarına, ''Boynundan vuruldu, ölmedi. Alamıyorlar canını' yazın' diye seslendi.

DHA21.01.2020  15:39 - Güncelleme: 21.01.2020  15:39

Olay, sabah saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ogün Bekar ile akaryakıt istasyonunda çalışan Fadıl Ö., ilk olarak telefonda tartıştı. Bunun üzerine Bekar, akaryakıt istasyonuna giderek, Fadıl Ö. ile tartışmayı sürdürdü. Buradaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Fadıl Ö., tabancayla Bekar'ı boynundan vurarak, yaraladı. Fadıl Ö., olay yerinden kaçarken, Bekar ise çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu Bekar, daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sedyeyle hastaneden çıkarılan Ogün Bekar, gazetecilere, "'Boynundan vuruldu, ölmedi. Alamıyorlar canını' yazın" diye seslendi.

Fadıl Ö. ise polis ekiplerince silahıyla Alaplı ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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