Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlarda seferler normal olarak sürüyor.