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Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
 
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.
 
Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlarda seferler normal olarak sürüyor.
 

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