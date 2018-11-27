Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale’de, Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
- İHA
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlarda seferler normal olarak sürüyor.
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