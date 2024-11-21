İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4804
  • EURO
    36,4468
  • ALTIN
    2956.66
  • BIST100
    9288.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Güncel

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

IHA21 Kasım 2024 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
ABONE OL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 ve 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.