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Bozcaada'da dehşet anları... Kavgada aldığı darbelerle hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan kavgada darbedilen kişi yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, barda eğlendikten sonra dışarı çıkan Ramazan Öksüz (31) ile 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler tarafından tekme ve yumrukla darbedilen Öksüz'ün hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince 45 dakika kalp masajı yapılan Öksüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öksüz'ün cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kavgaya karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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