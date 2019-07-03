Bozcaada'daki vahşette flaş gelişme!

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Bozcaada'daki cinayete 3 tutuklama

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, bir kişinin darbedilerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, 29 Haziran'da Ramazan Öksüz'ün (31) darbedilerek hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli Ezine Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan C.A, A.F.K. ve Ö.G, tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

- OLAY

Bozcaada ilçesinde 29 Haziran'da bir barda eğlendikten sonra dışarıya çıkan Ramazan Öksüz ile şüpheliler arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler tarafından tekme ve yumrukla darbedilen Öksüz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince 45 dakika süren kalp masajına rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından önce 4 kişi, daha sonra ise 7 kişi yakalanmıştı.

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