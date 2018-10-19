Eski Adalet Bakanı Bozdağ: Danıştay 8. Dairesi anayasayı alenen çiğnemiştir

AK Parti Yozgat Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay'ın öğrenci andı kararını Twitter'dan eleştirdi., Paylaşımında Anayasa'yı işaret eden Bozdağ, "Türkiye,hukuk devletidir (Anys.,m.2), "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”(Anys.,125/1), "Yargı yetkisi,idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup,hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.”Anys.,125/4), "Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak,idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.”(Anayasa,m.125/4)" dedi.

"KENDİSİNİ YÜRÜTMENİN YERİNE KOYMUŞ"

Bekir Bozdağ, "Öğrenci andı kararı” ile Danıştay 8. Dairesi, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir." dedi.