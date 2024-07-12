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  • 'BOZDOĞAN-49' operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi
Güncel

'BOZDOĞAN-49' operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-49' operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 13:08 - Güncelleme:
'BOZDOĞAN-49' operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen Bozdoğan-49 operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bozdoğan-49' operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

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