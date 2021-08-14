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Güncel

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel nedeniyle yıkılan Ölçer Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:28 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:28
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede vatandaşlar, binanın enkazından yakınlarının sağ çıkmasını umutla bekliyor.

Ölçer Apartmanı'nın yanında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nda da güvenlik gerekçesiyle yıkım çalışması başlatılacağı bildirildi.

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