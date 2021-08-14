Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede vatandaşlar, binanın enkazından yakınlarının sağ çıkmasını umutla bekliyor.
Ölçer Apartmanı'nın yanında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nda da güvenlik gerekçesiyle yıkım çalışması başlatılacağı bildirildi.